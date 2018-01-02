المتشدد بلال بدر.. من مخيم فلسطيني في لبنان إلى إدلب

كشف أحد العناصر المتشددة في مخيم عين الحلوة في لبنان، الفلسطيني المتشدد بلال بدر الذي قاتل أتباعه فصائل أخرى في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إنه سافر إلى #إدلب بسوريا.

ويعني ذلك خروج أحد المقاتلين الرئيسيين في واحد من أشد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين اضطرابا في لبنان.

ولم يوضح بيان بدر الذي قاد فصيلا متشددا ضد الفصائل الفلسطينية الرئيسية في مخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان متى أو كيف سافر إلى سوريا.

وبعد قتال في عين الحلوة في أغسطس الماضي حثت الفصائل الفلسطينية المطلوبين أمنيا على مغادرة المخيم.

إلى ذلك، قال بدر في البيان مخاطباً أنصاره "من أرض الجهاد والعزة، من عرين الأسود بلاد الشام التي ما هاجرنا إليها إلا لنصرة دين الله ورفع راية التوحيد ونصرة المسلمين المستضعفين المظلومين المقهورين".

ونشر البيان على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المخيم وتأكدت صحته من مصدر مقرب من بدر.

ورغم أن البيان يوضح وجود بدر حالياً في سوريا، فقد صدر لتوجيه الشكر لأنصاره على مساندتهم لزوجته التي اعتقلت لفترة وجيزة وليس لتحديد مكانه.

وقال بدر في البيان "إلى إخواني وأحبابي أصحاب مواقف العزة والنصرة، أشكر لكم هبّتكم لنصرة أختكم التي هي عرضكم. فوالله ما عهدناكم إلا أغيَر الناس على دينكم وعرضكم".

الهروب إلى إدلب

من جهتها، أوضحت مصادر إسلامية في عين الحلوة أن بدر ذهب إلى محافظة إدلب الواقعة على الحدود مع تركيا في شمال غرب سوريا وتسيطر عليها حالياً هيئة تحرير الشام وهي تحالف إسلامي متشدد يقوده فرع تنظيم #القاعدة السابق في البلاد.

وقاتل أنصار بدر مرارا الفصائل الفلسطينية الرئيسية مثل حركة فتح وغيرها في عين الحلوة مما أدى إلى سقوط أكثر من 12 قتيلاً في 2017.

يذكر أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا تخضع بشكل عام لسلطة قوات الأمن اللبنانية. وهناك نحو 170 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في 12 مخيما في لبنان وفقا لأحدث إحصاء أعلنته السلطات اللبنانية.