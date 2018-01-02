بعد كلمة كيم يونغ أون..سيول تدعو كوريا الشمالية للتفاوض

عرض وزير الوحدة في كوريا الجنوبية تشو ميونج جيون الثلاثاء إجراء محادثات حكومية رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية في التاسع من يناير في قرية بانمونجوم الحدودية وذلك بعد يوم من اقتراح بيونج يانج إجراء محادثات رغم تمسكها بطموحها النووي.



وقال تشو خلال مؤتمر صحافي "نأمل أن يتمكن الجنوب والشمال من الجلوس وجها لوجه لبحث مشاركة وفد كوريا الشمالية في ألعاب بيونغ تشانغ فضلا عن مسائل أخرى ذات اهتمام متبادل من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين".

وجاءت تلك التصريحات بعد خطاب أدلى به كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية يوم الاثنين بمناسبة العام الجديد قال فيه إنه "منفتح على الحوار" مع سول ومستعد لبحث مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في الألعاب الأولمبية الشتوية. لكنه أعلن أيضا أن كوريا الشمالية أصبحت قوة نووية.

وقال في رسالته السنوية إلى الأمة لمناسبة العام الجديد: "علينا إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس النووية والصواريخ وتسريع نشرها". وأضاف: "الزر النووي موجود دائماً على مكتبي. على الولايات المتحدة أن تدرك أن هذا ليس ابتزازاً، بل الواقع"، مكرراً أن بلاده باتت قوة نووية.