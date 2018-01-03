كوريا الشمالية تعيد الخط الساخن مع الجنوب.. وسيول ترحب

أعلنت #كوريا_الشمالية الأربعاء أنها ستعيد فتح خط الاتصال بين الكوريتين عند الساعة 06,30 بتوقيت غرينتش من الأربعاء غداة اقتراح سيول إجراء حوار على مستوى عال بين البلدين، حسبما ذكرت السلطات الكورية الجنوبية.

من جهة أخرى، صرح رئيس اللجنة الكورية الشمالية لإعادة التوحيد السلمية لكوريا ري سون-غوون للتلفزيون الرسمي الكوري الشمالي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون "رحب" بالدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية لاقتراحه بشأن السلام.

وقال ناطق باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس إن التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية إن الشمال سيفتح قناة الاتصال مع الجنوب عند الساعة 15,30 (06,30 ت غ) من الأربعاء.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن ري قوله "طبقا لقرار من القيادة سنعيد فتح الاتصال مع كوريا الجنوبية بصدق ووفاء".

سيول ترحب

في المقابل، رحبت سيول بإعلان كوريا الشمالية اعادة فتح خط الاتصال بين الكوريتين، معتبرة أنه خطوة "مهمة جداً" لاستئناف الحوار المتوقف مع بيونغ يانغ.

وقال رئيس المكتب الصحافي للرئاسة يو يونغ-شان إن "إعادة العمل بالخط الساخن أمر مهم جداً". وأضاف أن هذه الخطوة "تخلق أجواء تسمح بالاتصال (بين سلطات الكوريتين) في كل الأوقات".

يذكر أن كيم جونغ-أون كان أكد في خطابه بمناسبة رأس السنة أن "الزر" النووي في متناول يده. لكنه تحدث في الوقت نفسه عن امكانية إجراء محادثات مع الجنوب وأشار إلى أن الشمال يمكن أن يشارك في دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.

وردا على ذلك، اقترحت سيول اجراء مفاوضات على مستوى عال في التاسع من يناير في بانمونجون القرية الحدودية التي وقع فيها اتفاق الهدنة في ختام الحرب الكورية (1950-1953).