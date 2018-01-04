أنقرة: إدانة محكمة أميركية لمصرفي تركي "تدخل" بشؤوننا

هاجمت أنقرة بعنف الخميس إدانة محكمة في #نيويورك لمصرفي تركي بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنه بهذا القرار الذي صدر الأربعاء: "تدخّلت.. المحكمة الأميركية في الشؤون الداخلية لتركيا بشكل غير مسبوق".

وأضاف البيان أن هذا القرار "الجائر" يستند إلى "أدلة" مزعومة خاطئة ويمكن استغلالها سياسيا"، داعياً المحكمة إلى التراجع عن قرارها الذي يشكل "عارا على القضاء"، حسب أنقرة.

ودانت محكمة في نيويورك الأربعاء المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا بتهمة التورط في مخطط لمساعدة #إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، في قضية أدت إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

ووجدت هيئة المحلفين هاكان #اتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" (بنك الشعب) التركي الحكومي مذنبا بخمس تهم بالاحتيال المصرفي والتآمر.

وجرت المحاكمة الفدرالية بناء على شهادة رجل الأعمال التركي الإيراني رضا #ضراب الذي أصبح شاهدا للحكومة بعد إقراره بتورطه كوسيط أساسي لتجارة إقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لإيران عبر المصرف الحكومي التركي #خلق_بنك بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.