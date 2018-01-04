تركيا تحكم بسجن مشرع مؤيد للأكراد أكثر من 16 عاماً

قالت مصادر قضائية إن محكمة تركية قضت، الخميس، بسجن مشرع من حزب معارض مؤيد للأكراد 16 عاما و8 أشهر بعد نحو سنة من اعتقاله في تهم تتصل بـ #الإرهاب.

وكان إدريس بالوكن، عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، قد سجن أول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 تمهيدا لمحاكمته في تحقيق متصل بالإرهاب. وأفرج عنه بعد ذلك في يناير/كانون الثاني 2017 قبل إلقاء القبض عليه مرة أخرى بعدها بشهر.

وتنصب معظم الاتهامات المنسوبة إلى بالوكن وغيره من أعضاء الحزب، وبينهم مؤسساه، على الارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ عقود ضد #الدولة_التركية. وينفي جميعهم هذه التهم.