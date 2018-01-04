هذا ما يتقاضاه نصرالله بالدولار الأميركي

صرح أمين عام ميليشيا حزب الله، حسن نصرالله، في برنامج تلفزيوني مساء الأربعاء، حول الراتب الذي يتقاضاه وهو 1300 دولار أميركي.

وقد أثارت تصريحات نصرالله ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر ناشطون ومغردون في لبنان من هذا الإعلان.

كما توقف البعض الآخر عند إعلان أمين عام حزب الله لقيمة راتبه بالدولار الأميركي، والذي جاء بعد إطلالة انتقد فيها الولايات المتحدة متهماً إياها بتمويل الجماعات الإرهابية.

وحاول نصر الله امتصاص نقمة الإيرانيين الذين يهتفون في الشوارع ضد تمويل طهران لميليشيا حزب الله فيما أكثر من نصف الشعب يعيش تحت خط الفقر، إلا أنه رفض الإفصاح عن المبلغ الذي تتقاضاه ميليشياته من طهران.