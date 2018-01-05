اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث تظاهرات إيران

دعت الولايات المتحدة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول إيران، حسب ما أفاد دبلوماسيون الخميس.

والجلسة التي يتعين أن تؤكدها الرئاسة الكازاخستانية الدورية للمجلس ستعقد اليوم الجمعة.

وكانت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن بلادها تسعى إلى عقد اجتماعات طارئة بشأن إيران بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وبمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ورفضت روسيا هذه الفكرة ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله الخميس إن بلاده تعتبر المقترح الأميركي الداعي لعقد اجتماع غير عادي لمجلس الأمن الدولي لبحث الاضطرابات في إيران "ضار ومدمر".

وقال الوفد الأميركي الخميس إنه طلب اجتماع مجلس الأمن يوم الجمعة.