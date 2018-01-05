ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برونكس في نيويورك إلى 13 قتيلاً

أعلنت شرطة #نيويورك، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي وقع في حي #برونكس إلى 13 قتيلاً بعد وفاة رجل في السابعة والعشرين من العمر متأثراً بجروحه.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي توفي في المستشفى يدعى هولت فرنسيس. كما لقي ثلاثة من أفراد عائلته (زوجته كارن وابنتاه البالغتان من العمر سنتين وسبع سنوات) حتفهما في الحريق الذي وقع في 28 كانون الأول/ديسمبر وتسبب في سقوط أكبر عدد من الضحايا بنيويورك منذ 1990.

وكشف التحقيق أن الحريق نجم عن لهو طفل في الثالثة من العمر بسخان غاز.

وامتد الحريق بسرعة في المبنى الذي يتألف من 25 شقة والقريب من حديقة الحيوان في برونكس.

وقال قائد فرق الإطفاء غداة الحريق، إن الأم غادرت الشقة مع طفليها وتركت الباب مفتوحاً، ما سمح لألسنة اللهب بالانتشار بسرعة.

يشار إلى أن الضحايا من كل الأعمار، من عام واحد إلى أكثر من 50 سنة، بينهم أربعة أطفال.