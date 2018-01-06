كندا.. تصادم طائرتين في مطار بتورونتو وجميع الركاب بخير

أعلنت هيئة مطار بيرسون بتورنتو في #كندا أنه تم إجلاء عشرات الركاب من طائرة في المطار يوم الجمعة بعد أن صدمت طائرةٌ كان يجري سحبها طائرةً أخرى كانت متوقفة في المطار.

وأضافت أن فرق الإطفاء والطوارئ وصلت للموقع بعد إبلاغها بالتصادم الذي وقع بين طائرتين من شركة "صن وينغ أيرلاينز" و"وست جيت أيرلاينز" في الساعة 6:19 مساءً بالتوقيت المحلي (23:19 بتوقيت غرينتش).

وقالت شركة "وست غيت أيرلاينز" التي مقرها كالجاري، إن لديها تقارير غير مؤكدة عن وقوع "إصابات طفيفة" في الحادث، ولكن كل الركاب البالغ عددهم 168 شخصا، والطاقم المؤلف من ستة أفراد على متن #الطائرة بخير.

وكانت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737-800" قد وصلت للتو إلى #تورنتو قادمة من منتجع كانكون المكسيكي وتنتظر التحرك إلى البوابة عند وقوع #التصادم.

وقالت شركة "صن وينغ" إنه لم يكن على متن طائرتها أي ركاب أو أفراد طاقم وقت وقوع التصادم، وإنه كان يجري سحبها.