الجبير: موقفنا من القدس ثابت ولم يتغير

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن تعاونا قويا مع الأردن يقف أمام تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة.

وأشار الجبير إلى أن موقف المملكة العربية السعودية من القدس كعاصمة لدولة فلسطين ثابت ولم يتغير.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي له في أعقاب الاجتماع الوزاري العربي بشأن #القدس، إنه لا أمن في المنطقة بلا دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وأكد الصفدي رفض بلاده اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف الصفدي أن الجامعة العربية ستسعى للحصول على اعتراف عالمي بدولة #فلسطين وعاصمتها القدس.

وأشار الصفدي إلا أنه لا أمن في المنطقة بلا "حل الدولتين".

ونوّه الصفدي إلى أن الجامعة العربية قد كلفت بلاده بالتواصل مع الدول كافة بشأن القدس.

وأكد الصفدي أن المواقف العربية منسجمة وثابتة بشأن التحرك بخصوص القدس.

من جهته، قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أنه لا بد من الالتزام بمرجعيات #عملية_السلام.

وكان قد اجتمع وزراء خارجية #الأردن و #فلسطين و #السعودية و #مصر و #الإمارات و #المغرب، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في العاصمة الأردنية، عمّان، لبحث اعتبار الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، #القدس عاصمة لـ #إسرائيل.