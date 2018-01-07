مظاهرات السودان.. مقتل طالب واعتقال معارضين ومصادرة صحف

أفادت مصادر سودانية لـ"العربية" بوفاة طالب بمدينة الجنينة غرب دارفور خلال التظاهرات على غلاء الأسعار.

إلى ذلك، اعتقلت السلطات السودانية، الأحد، قياديين معارضين، وصادرت 6 صحف خاصة وحزبية، إثر ارتفاع أسعار السلع بما فيها #الخبز، جراء تطبيق السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخرا.

وأعلن حزب المؤتمر السوداني (معارض)، أن جهاز الأمن اعتقل الرئيس السابق للحزب، إبراهيم الشيخ، وأمين حقوق الإنسان بالحزب، جلال مصطفى.

وقال رئيس الحزب، عمر الدقير، في بيان، إن جهاز الأمن اعتقل قياديي الحزب من منزليهما بالخرطوم، في محاولة لممارسة قمعه المعتاد للقوى السياسية والجماهيرية لمواجهة الحراك الثائر رفضا للزيادات الباهظة.

وصادرت السلطات السودانية صحف: #التيار، و #المستقلة، والقرار، والصحية، (الخاصة)، وصحيفتي " #أخبار الوطن"، والميدان (الحزبية).

وأوضح سكرتير صحيفة القرار، لؤي عبد الرحمن، أن مصادرة الصحيفة من المطبعة جرت بلا أي أسباب.

من جانبها، أعلنت رئيس تحرير صحيفة "أخبار الوطن"، هنادي الصديق، في بيان، أنها لا تعلم أسباب المصادرة، ولم يتم إخطارها، مرجحة ارتباط الإجراءات بأخبار الزيادات والمتابعة المهنية لغلاء المعيشة.