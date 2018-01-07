الصين.. 32 مفقودا بتصادم ناقلة نفط إيرانية بسفينة شحن

ذكرت وزارة النقل الصينية أن 32 من أفراد طاقم ناقلة نفط إيرانية فقدوا، بعد اصطدام الناقلة بسفينة شحن ضخمة واشتعال النار فيها قبالة الساحل الشرقي للصين.

وأضافت الوزارة أن 30 إيرانيا وبنغاليين اثنين كانوا على متن الناقلة "سانشي" - التي تسرب نفطها وطفا على سطح الماء بينما كانت النيران لا تزال مشتعلة صباح اليوم الأحد - في عداد المفقودين عقب حادث التصادم، الذي وقع مساء السبت مع سفينة الشحن "سي إف كريستال"، المسجلة في هونغ كونغ.

وأرسل خفر السواحل الكوري الجنوبي سفينة وطائرة للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ.

وأبحرت الناقلة، المسجلة في #بنما، من #إيران في طريقها إلى كوريا الجنوبية عندما وقع الحادث على بعد 257 كيلومترا من الشاطئ.

وتم إنقاذ جميع أفراد طاقم سفينة الشحن، البالغ عددهم 21، وجميعهم صينيون.

ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث.