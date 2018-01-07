مقتل شخص بانفجار قرب محطة مترو في ستوكهولم

قتل شخص وأصيب آخر في انفجار لم يحدد مصدره بعد، وقع صباح الأحد قرب مدخل مترو في مدينة #ستوكهولم، وفقاً للشرطة التي استبعدت في الوقت الراهن أن يكون ذلك عملا إرهابيا.

ووقع الانفجار عند الساعة 11,00 (10,00 ت.غ) في ساحة قريبة من محطة فاربي غارد، في بلدة هودينجه، في الضاحية الجنوبية من العاصمة ستوكهولم.

وأصيب رجل في العقد السادس من العمر، ونقل إلى المستشفى بحال حرجة لكنه توفي بعد الظهر، كما أعلنت الشرطة على موقعها الإلكتروني.

وأصيبت امرأة تبلغ 45 عاما كانت ترافقه، بجروح طفيفة في وجهها.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ستوكهولم سفين-ايرك أولسون لوكالة فرانس برس إنه "بحسب شهود عيان، الرجل التقط غرضا من الأرض انفجر فورا".

وذكرت صحيفتا "اكسبرسن" و"افتونبلاديت" أن الجهاز الذي انفجر قد يكون قنبلة.

وأشار أولسون إلى أنه "من المبكر قول ذلك. لا يزال التقنيون يعملون. لا شيء يشير إلى أن الثنائي كان مستهدفا".

وقال إنه ليس هناك أي عنصر يشير إلى أن العمل إرهابي.

وتم فتح تحقيق في قضية قتل.

وأغلقت محطة المترو والساحة للسماح لخبراء المتفجرات تأمين حماية الأماكن.