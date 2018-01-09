نتنياهو:نحن نمنع نقل الأسلحة الحاسمة لحزب الله من سوريا

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، على سياسة #إسرائيل العتيدة بمنع نقل الأسلحة الحاسمة إلى #حزب_الله من الأراضي السورية، لافتاً إلى أن حكومته ستتخذ إجراءات إذا اقتضت الضرورة.

وقال نتنياهو: "لدينا سياسة طويلة الأمد لمنع نقل الأسلحة الحاسمة إلى حزب الله من الأراضي السورية... وهذه السياسة لم تتغير... ونحن ندعمها باتخاذ إجراءات عند الضرورة".

كما زعم بأن إسرائيل منعت عشرات الهجمات الكبيرة في أوروبا، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماع مع سفراء دول الناتو تزامناً مع اتهام قوات النظام لإسرائيل بإطلاق صواريخ تستهدف مواقعها قرب دمشق.