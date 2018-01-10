زلزال بقوة 7.6 يضرب سواحل هندوراس وتحذير من تسونامي

وقع زلزال عنيف بقوة 7.6 درجة، فجر الأربعاء، في البحر الكاريبي قبالة سواحل هندوراس، بحسب ما أعلن المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي، في حين أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي تحذيراً من خطر حصول أمواج مد عال خطرة في جزر العذراء الأميركية وبورتوريكو.

وقال المعهد الأميركي إن الزلزال وقع فجر الأربعاء في الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش وبلغت قوته 7.6 درجة، مشيراً إلى أنه حدد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

من جهته، قال المركز الأميركي للإنذار المبكر من التسونامي، إن "هناك خطراً بحصول أمواج مد عال خطرة في دائرة شعاعها ألف كيلومتر حول مركز الزلزال".

وأضاف أن التحذير من تسونامي ساري بالنسبة لبورتوريكو وجزر العذراء الأميركية بعد الزلزال. وحذر المركز من احتمال ارتفاع الأمواج إلى 3 أقدام

(متر) فوق مستوى المد.

وشعر السكان أيضاً بالزلزال في ولاية كوينتانا رو المكسيكية إلى الشمال من هندوراس.