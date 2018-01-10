مقتل المستوطن الذي أصيب في إطلاق نار جنوب نابلس

قتل مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة العاد إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس وسط الضفة الغربية، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المنطقة التي حدثت فيها عملية إطلاق النار، كما اقتحم قرية صرة المجاورة بحثا عن مطلقي النار، بينما تسود المنطقة حالة من التوتر الشديد إثر قيام المستوطنين في تلك المنطقة بقطع الطرق وإلقاء الحجارة على السيارات الفلسطينية والمنازل المحاذية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن إصابة مستوطن بجروح خطرة، بعد إطلاق النار عليه من قبل سيارة مسرعة في المكان، حيث نقل المستوطن الجريح بطائرة مروحية إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، قبل أن يعلن عن مقتله متأثرا بجروحه، والقتيل هو أحد الحاخامات اليهودية من دعاة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.