آخر جولة تشاور لتشكيل حكومة ألمانية اليوم

يعقد التكتل المحافظ برئاسة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اجتماعا أخيراً في إطار المحادثات التي استمرت عدة أيام مع شريكه المحتمل من تيار يسار الوسط لمحاولة تحديد ما إذا كان هناك أرضية مشتركة كافية لبدء مفاوضات ائتلافية رسمية.

واجتمع مسؤولو تكتل ميركل مع ممثلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلف الأبواب المغلقة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تركز الجولة النهائية من المحادثات الخميس على الأسئلة الشائكة المتعلقة بسياسة #الهجرة والرعاية الصحية والقضايا المالية.

وقال رالف ستيغنر، عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على #تويتر قبيل المحادثات "الجانبان اجتمعا حتى منتصف ليل الأربعاء، وهناك زيادة في وتيرة التقدم، وإن كان ذلك ببطء".

وفي حال لم يتمكن الجانبان من تشكيل ائتلاف، فإن ذلك يفتح إمكانية تشكيل حكومة أقلية برئاسة ميركل أو إجراء انتخابات جديدة.