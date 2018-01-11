موسكو: الحديث عن تدخلنا بانتخابات أميركا "ضار"

وصف الكرملين تقريراً نشره نواب أميركيون ديمقراطيون يتهم #روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية بأنه ضار بالعلاقات الثنائية وبالولايات المتحدة نفسها.

واتهم النواب الديمقراطيون روسيا أمس الأربعاء بتنفيذ "هجوم شرس" على المؤسسات الديمقراطية في أنحاء العالم، وطالبوا الرئيس دونالد #ترمب بالتعامل مع التدخل الخارجي في الانتخابات باعتباره أزمة وطنية.

ونشر الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تقريراً، يتضمن تفاصيل ما وصفوه بجهود روسية على مدى ما يقرب من عقدين للتأثير في السياسات في أنحاء أوروبا وانتقدوا ترمب، لأنه لم يبذل جهداً يذكر للتصدي لتلك المشكلة.

وأعدت اللجنة التقرير بناء على طلب من السيناتور بن كاردن أرفع عضو ديمقراطي فيها.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الذي نفى مرارا اتهامات مسؤولين بالمخابرات الأميركية وآخرين لموسكو بالتدخل في أي انتخابات أجنبية، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف إن روسيا ترفض أي اتهامات لها بالتدخل وإنها مستاءة من استمرار صدور هذه المزاعم.

وأضاف بيسكوف "كل ما يمكننا عمله فيما يتعلق بهذا الحملة (المناوئة لروسيا) هو التعبير عن أسفنا، والتأكيد أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة".