بوتين: المعارض نافالني هو مرشح أميركا لرئاسة روسيا

قال الرئيس فلاديمير #بوتين، اليوم الخميس، إن الزعيم المعارض أليكسي نافالني هو مرشح #واشنطن للرئاسة الروسية على ما يبدو، وإن هذا هو السبب وراء شكوى الولايات المتحدة من عدم السماح لنافالني بالترشح.

وفي الشهر الماضي منعت اللجنة المركزية للانتخابات نافالني من المشاركة في انتخابات الرئاسة، التي تجري في مارس/آذار قائلة إنه لا يمكنه خوضها لصدور حكم ضده مع إيقاف التنفيذ بتهم يقول إنها ملفقة.

والشهر الماضي، أعلن بوتين أنه سيترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار2018. وإثر الإعلان، تراوحت ردود الفعل بين التأييد والتنديد، ففي حين أعلن حزب "روسيا الموحدة" دعم ترشيح بوتين.

وحين إعلان ترشح بوتين، سخر المعارض ألكسي نافالني من القرار، وكتب في تغريدة على تويتر "هذا برأيي كثير. أقترح أن نعارض الأمر".