فرنسا.. السلطات تشجع ظهور جيل مسلم جديد أكثر اندماجاً

بعد تعثر تجربة #المجلس_الفرنسي_للديانة_الإسلامية التي كان الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي قد دفع باتّجاه تأسيسه قبل خمسة عشر عاماً، تسعى الداخلية الفرنسية إلى إعادة هيكلة المؤسسات التي تمثل مسلمي فرنسا للتكيّف مع الوضع الذي نشأ بعد هجمات الأعوام الثلاثة الماضية.

وتُظهر الداخلية اهتماماً خاصاً بشخصيات أكثر اندماجاً في المجتمع الفرنسي وأقل تأثراً بالبلدان التي يتحدر منها المهاجرون.

ويحمل ثلاثة أرباع المسلمين في #فرنسا جنسيتها، وحوالي نصفهم مولودون فيها. ويعد الإسلام الديانة الثانية بهذا البلد من حيث العدد والأولى من حيث تدين أتباعه.

ودعا الرئيس إيمانويل #ماكرون مؤخراً مسلمي فرنسا إلى هيكلة تنظيمية لمؤسساتهم لتجنب الانقسام، في خطوة اعتبرها متابعون أنها محاولة من الرئيس للعب دور ما في هذا الملف.

وتحاول السلطات الفرنسية تشجيع ظهور جيل جديد من الفرنسيين المسلمين يكون أكثر اندماجا في البيئة الفرنسية.

من بين هؤلاء حكيم قروي، الفرنسي التونسي الأصل، وهو واحد من الذين تشاورت معهم الداخلية الفرنسية مؤخراً. قروي أصدر للتو كتاباً بعنوان "الإسلام دين فرنسي"، مفنداً مزاعم الذين يقولون إن الإسلام لا يمكنه الاندماج في مجتمعات الغرب.

المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي رعى إنشاءه نيكولا ساركوزي منذ كان وزيراً للداخلية سيكون مدعواً إلى لعب دور أكثر تأثيراً لمواجهة سيطرة تيارات متطرفة على بعض المساجد وقاعات الصلاة، ما أدى إلى إغلاق حوالي عشرين منها.