مقتل فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة والضفة

قالت مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان إن شابين فلسطينيين قتلا برصاص قوات الاحتلال، اليوم الخميس، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال مسعفون وشهود إن شابا عمره 16 عاما قتل وأصيب آخران في اشتباك قرب سياج حدودي بين غزة وإسرائيل، حيث رشق فلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال إن "اشتباكات اندلعت في موقعين على حدود غزة شارك فيها قرابة 50 فلسطينياً حيث رشقوا القوات بالحجارة ودفعوا بإطارات مشتعلة نحوها"، حسب زعمها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا آخر عمره 16 عاما أيضا قتل في اشتباكات في قرية بورين قرب بلدة نابلس في وسط الضفة الغربية المحتلة.