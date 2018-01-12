استخبارات الدنمارك: القاعدة تزدهرمع أفول داعش

أكد مسؤولون في الاستخبارات الدنماركية أن# القاعدة "لا يزال لديها طموح في مهاجمة الغرب"، وأضافوا أن الدعم الذي تتلقاه الشبكة الإرهابية يزداد مع ضعف تنظيم #داعش.

وقال فين بورك أندرسن، رئيس جهاز الأمن و #الاستخبارات في الدنمارك، إن إمكانات القاعدة تكمن بشكل أساسي في شمال وغرب وشرق إفريقيا وفي #اليمن، لكن للشبكة أيضا "تواجد قوي" في سوريا قد يمثل تهديدا للغرب.

وذكر أندرسن أن المقاتلين الأجانب الذين غادروا سوريا والعراق يمثلون "تهديداً إرهابياً"، مضيفاً أن الدخول إلى أوروبا "تقيده الإجراءات الأمنية المتزايدة"، مثل الضوابط الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي تقرير الوكالة لتقييم التهديد الإرهابي على الدنمارك، تم تقديمه اليوم الجمعة، أفاد أندرسن أن التهديد المفروض على البلاد لا يزال كبيرا، و"تفرضه بشكل أساسي الجماعات المسلحة".