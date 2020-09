دواعش فرنسا يتساقطون.. وفيديو جديد لمتورط بدماء فرنسيين

YPG: In addition to Thomas Barnouin, other French jihadists under artest: Kevin Gonot (Abu Sufyan) 32, Mohamad Mahfribi (Abu Maimuna Fransi) 36, Romain Garner (Abu Salame Fransi) 31, Thomas Collange (Abu Husein Fransi) 30 &

Najib Maghribi (Abu Sulaiman Jaziri) 35 @DefenseUnits pic.twitter.com/yD1GnW0Fjk