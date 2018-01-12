ماكرون لترمب: من الضروري احترام اتفاق إيران النووي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب مساء الخميس "أهمية احترام" الاتفاق النووي مع #إيران "من جانب جميع موقعيه"، وفق ما أعلن الاليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن "رئيس الجمهورية ذكر بعزم فرنسا على تطبيق صارم للاتفاق وأهمية احترامه من جانب جميع موقعيه"، في إشارة إلى هذا الاتفاق الذي وقع مع طهران العام 2015.

وتابع الاليزيه ان "التنفيذ الصحيح للاتفاق يجب أن يرافقه حوار مع إيران حول برنامجها البالستي وسياساتها الاقليمية، لضمان استقرار أكبر في الشرق الاوسط".

ويفترض أن يعلن ترمب المعارض بشدة للاتفاق النووي، في الأيام المقبلة ما إذا كان سيعيد فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي تم تعليقها بعد تفكيك إيران خصوصا منشآت لتخصيب اليورانيوم. وسبق أن توعدت طهران بالرد مؤكدة انها "مستعدة لجميع السيناريوهات".

كما تطرق ماكرون أيضاً إلى قضية كوريا الشمالية عقب زيارته الرسمية للصين. وقال خلال الاتصال الهاتفي إن "استئناف الاتصالات بين الكوريتين مؤخراً يشكل إشارة إيجابية" مضيفا أن "استمرار سياسة الحزم التي يعتمدها مجلس الأمن الدولي يجب أن تسمح بالتوصل لحل سياسي والتقدم نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".