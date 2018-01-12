مساعد بن لادن يهاجم "بشفرة" حراس سجن في فرنسا

هاجم ألماني، يعتقد أنه كان مساعدا لأسامة بن لادن زعيم تنظيم #القاعدة وأدين لدوره في هجوم على معبد يهودي في تونس عام 2002، أربعة من حراس سجن الخميس وذلك قبل أسابيع من احتمال تسليمه للولايات المتحدة.

وأوضح مسؤولون فرنسيون أنه هاجم أربعة حراس بسلاح ذي شفرة الخميس.

وفتح الادعاء تحقيقا يتصل بمكافحة الإرهاب في هذا الهجوم، ما سيؤجل تسليمه المحتمل لواشنطن.

يذكر أنه ألقي القبض على كريستيان جانجزارسكي عام 2003 في فرنسا، وهو ألماني اعتنق الإسلام وقضى وقتا في أفغانستان ويعتقد أنه كان مستشارا لبن لادن. وفي 2009 صدر حكم بسجنه 18 عاما بوصفه أحد المخططين لهجوم جربة الذي قتل فيه 21 شخصا.



وتنتهي مدة عقوبته في فبراير شباط. وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها تريد تسلمه لدوره في هجمات 11 سبتمبر.

وكان جانجزارسكي واحدا من ثلاثة رجال، بينهم خالد شيخ محمد الذي لعب دورا رئيسيا في هجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة، حوكموا في باريس عن هجمات جربة.

ووفقا لوثائق القضية في ذلك الحين تلقى خالد شيخ محمد وجانجزارسكي اتصالات هاتفية من المفجر الانتحاري قبل الهجوم.

