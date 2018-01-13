أردوغان: سنسحق الوحدات الكردية السورية في عفرين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن التوغل العسكري التركي في محافظة إدلب بشمال سوريا سيسحق قوات كردية مسلحة تسيطر على منطقة عفرين المجاورة.

وقالت وحدات حماية الشعب الكردية إن القوات التركية داخل #سوريا أطلقت قذائف على #عفرين اليوم، لكن لم يصب أحد بسوء.

ودخلت القوات التركية #إدلب قبل ثلاثة أشهر، بعد اتفاق مع روسيا وإيران تحاول بموجبه الدول الثلاث خفض حدة القتال بين القوات الموالية للنظام السوري ومسلحي المعارضة في أكبر جزء لا يزال خاضعاً لسيطرة المعارضة في سوريا.

لكن مواقع المراقبة القليلة التي يقول الجيش التركي إنه أقامها قريبة من الخط الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة العربية ومنطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد.

وقال أردوغان أمام مؤتمر لحزبه العدالة والتنمية الحاكم في مدينة معمورة العزيز بشرق تركيا "إذا لم يستسلم الإرهابيون في عفرين فسنمزقهم".

وكانت تركيا شرعت عام 2016 في هجومها العسكري (درع الفرات) في شمال سوريا لطرد تنظيم #داعش من الحدود، وإقامة منطقة عازلة بين الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد.

وقال أردوغان في إشارة إلى عفرين "تمكنا بفضل عملية درع الفرات من قطع ممر الإرهاب في منتصفه. استهدفناهم ذات ليلة فجأة. وبعملية #إدلب فإننا نقوم بهدم الجناح الغربي".