شاهد.. رسالة قوية من أحد موظفي سعودي أوجيه للحريري

في تجمع لعشرات الموظفين السابقين في شركة سعودي أوجيه، أمام منزل رئيس الوزراء سعد الحريري في #بيروت، شدد حنا الحداد مسؤول التموين سابقاً في الشركة، على أن الحريري يتحمل مسؤولية دفع المرتبات وليس السعودية.

وقال الحداد وهو يمسك ميكروفون موجهاً حديثه للحريري "أنت سكتت على أقرب الناس إليك اللي سرقوا حقوق العمال وأنت ساكت.. حقوق الناس ادفعها من جيبتك الخاصة".

وتابع "ما إلك حق تهين الناس.. اللي سرقوا أنت مسؤول عنهم.. اسمي حنا خليل الحداد، صبيعي بعينين كل واحد حدك، ما كنت مضطر أطلع عيالي من الجامعات أو أبيع أرضي بنص تمنها لو بدي أسرقك".