إنقاذ أكثر من 150 مهاجراً قبالة سواحل إسبانيا

أعلن جهاز الأمن البحري بـ #إسبانيا، السبت، أنه أنقذ أكثر من 150 مهاجراً يتحدر بعضهم من شمال #إفريقيا وبعضهم الآخر من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن ستة زوارق متهالكة قبالة الساحل الجنوبي الإسباني.

ونُقلت مجموعتان من 54 و55 شخصاً عثر عليهم على متن زوارق بين شمال #المغرب وجنوب إسبانيا، إلى ميناء ملقة بالأندلس، وفق جهاز الأمن البحري الإسباني.

كما نقل 32 مهاجراً آخرين إلى ألمرية على بعد 200 كم شرق ملقة، وفق ما أفاد متحدث باسم جهاز الأمن البحري الإسباني.

وأنقذ عناصر الجهاز أيضاً بمضيق جبل طارق، وبمساعدة طائرة من وكالة فرونتكس الأوروبية، 13 مهاجراً على متن ثلاثة زوارق، ونُقلوا إلى ميناء طريفة على بعد 14 كم من سواحل المغرب.

وظلت إسبانيا في 2017 ثالث أهم نقطة دخول للمهاجرين إلى أوروبا عبر المتوسط، بعد إيطاليا واليونان.