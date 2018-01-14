اجتماع لـ"المركزي" برام الله وسط مقاطعة من حماس والجهاد

استهجنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية رفض حركتي #حماس و #الجهاد_الإسلامي المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي التي تبدأ اليوم في رام الله، والتي من المتوقع أن تخرج ببرنامج سياسي موحد يعيد رسم العلاقة مع #إسرائيل، ويحدد استراتيجية العمل مع الولايات المتحدة على ضوء قرار الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، اعتبار #القدس عاصمة لإسرائيل.

وقدمت اللجنة السياسية لمنظمة التحرير توصيات عدة لاعتمادها في اجتماعات المجلس المركزي الذي يضم السواد الأعظم من القوى والفصائل الفلسطينية. وتدور التوصيات حول طبيعة العلاقة مع الاحتلال، وجدوى استمرار الاعتراف بإسرائيل، إضافة إلى مصير وساطة الولايات المتحدة لعملية التسوية.

ومن المتوقع أن تصدر عن المجلس المركزي قرارات جذرية، لكن تنفيذها يبقى رهن انتظار رؤية أميركية شاملة لعملية السلام ينتظرها الفلسطينيون في الأشهر القليلة القادمة.