جيش الاحتلال يدمر نفقا لحماس يمتد بين غزة ومصر وإسرائيل

دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي نفقا في قطاع غزة قال إن حركة #حماس تعدّه للقيام بعمليات تسلل إلى إسرائيل، موضحاً أنه شن غارات جوية واستخدم وسائل أخرى لهدمه.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت بالهجوم مساء السبت. كما استخدم الجيش وسائل أخرى لم تُكشف لتدمير #النفق. وأوضح المتحدث أنه لا يعرف ما إذا كان تدمير النفق أدى إلى سقوط ضحايا.

وأكد كونريكوس أن النفق "كان في طور البناء عندما دُمّر السبت". وتابع أن الغارة وقعت داخل قطاع #غزة بينما استُخدمت الوسائل الأخرى لهدم الجزء الذي يمتد داخل إسرائيل من النفق والذي يمر خصوصا تحت معبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع بين إسرائيل وغزة.

وأوضح أن النفق يبدأ في شرق مدينة #رفح (جنوب القطاع) ويمتد 180 مترا داخل الأراضي الإسرائيلية ثم يواصل مساره في مصر على مسافة لم تحدد. وتابع أنه لم يرصد أي مخرج للنفق.

وأضاف أن تدمير النفق تم بالتنسيق مع مصر، وكان يبلغ طوله الإجمالي حوالي كيلومتر ونصف.

وأكدت #إسرائيل أنها طورت وسائل جديدة لكشف وتدمير هذا النوع من الأنفاق بينما تبني في الوقت نفسه جدارا تحت الأرض على الحدود. وهذا ثالث نفق تدمره إسرائيل منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر.