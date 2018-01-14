حرائق الغابات تغلق مطار نيوكاسل للمرة الثانية بـ24 ساعة

أعلنت الشركة المشغلة لمطار نيوكاسل في #أستراليا على صفحتها على فيسبوك، الأحد، أن المطار ألغى رحلات للمرة الثانية في 24 ساعة بسبب #حرائق_غابات في المنطقة.

وقالت الشركة إنه من المقرر إعادة فتح المطار، غداً الاثنين، لكنها حثت المسافرين على مراجعة شركات الطيران التي ستقلهم بشأن وضع رحلاتهم. ويقع مطار نيوكاسل خارج المدينة في بورت ستيفنز.

وكان المطار قد أغلق، أمس السبت أيضاً، بسبب الدخان الكثيف.

ودفعت الرياح القوية التي غذت ألسنة اللهب بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، خدمات الإطفاء في نيو ساوث ويلز إلى إصدار تنبيهات على تويتر للسكان بأن يحتموا خاصة من الحرائق الفورية التي تنشب إلى الشمال من مدرج المطار.

وذكر مطار نيوكاسل، الذي يحتل المركز الـ12 بين المطارات الأسترالية من حيث الازدحام، على موقعه على الإنترنت أنه استقبل 1.26 مليون راكب خلال عام حتى 30 حزيران/حزيران 2017.