غارة إسرائيلية بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة

شنت مقاتلة إسرائيلية السبت غارة جوية على منطقة رفح الجنوبية المحاذية للمعبر الحدودي بين مصر وقطاع غزة السبت.

وأورد بيان للجيش الإسرائيلي أن "مقاتلات إسرائيلية استهدفت منشأة تحتية في منطقة رفح الجنوبية، المحاذية للمعبر الحدودي بين مصر وقطاع غزة". وجاء في البيان أن "منظمة حماس الإرهابية مسؤولة عن كافة الأنشطة داخل قطاع غزة وانطلاقاً منه".

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إقفال معبر كرم أبو سالم التجاري بين القطاع وإسرائيل.

من جهته، أعلنت مصادر أمنية فلسطينية في القطاع أنه لم تسجل أية إصابات جراء الغارة الإسرائيلية.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق أن معبر كرم أبوسالم التجاري بين غزة وإسرائيل قرب رفح سيُقفل اعتباراً من الأحد "حتى إشعار آخر". واكتفت متحدثة باسم الوزارة بالقول إن الخطوة النادرة جاءت بناء على "تقييم أمني".

وتشهد المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة مواجهات متفرقة بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين في إطار الاحتجاجات على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أكثر من شهر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.