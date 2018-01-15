حضور إعلامي وحقوقي أجنبي مكثف في محاكمة عهد التميمي

دخلت #عهد_التميمي المحكمة الاثنين، وهي مكبلة اليدين ولكنها ترسم ابتسامة عريضة لوالدها الذي كان في قاعة المحكمة، ولكنها منعت من الحديث مع الصحافيين وهمست لوالدها وابنة عمها باسمة في المحكمة إنها تدرس موادها وأرسلت لهم القبلات.

وقررت المحكمة تأجيل الحكم على عهد حتى السابع عشر من الشهر الجاري، ليكون هذا التمديد الرابع لعهد ابنة السادسة عشرة التي اعتقلت قبل شهر بعد انتشار فيديو لها وهي تطرد جنديا من ساحة بيتها.

والد عهد باسم التميمي قال لـ"العربية.نت" إنه لا يثق بمحاكم الاحتلال، وإن المحاكم هي ضد الفلسطيني أساسا.

أما ابنة عمها باسمة التميمي فقالت إن عهد معنوياتها مرتفعة، وهي تدرس وتلعب الرياضة وتلتقي والدتها ناريمان المعتقلة أيضا بتهمة التحريض، وسيتم البت في قضيتها الأربعاء.

وقال محامي عهد أسامة السعدي إن هناك محاولة لترهيب الأطفال من أجل القضاء على المقاومة السلمية.

وأكدت محاميتها جابي لينسون أن محاكمة عهد وأسلوب اعتقالها فيه انتهاك لمواثيق حقوق الطفل.

محاكمة عهد شهدت حضورا صحافيا مكثفا، كما أنها شهدت حضورا لافتا لمتضامنين أجانب وناشطي سلام إسرائيليين.