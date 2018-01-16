"العربية" تحمل السودان مسؤولية سلامة عبدالعزيز إبراهيم

حملت "العربية"، الأمن السوداني، الثلاثاء، مسؤولية سلامة الزميل المعتقل عبد العزيز إبراهيم.

وكانت الحكومة السودانية ألقت القبض على الصحافي أثناء تأدية مهامه في تغطية القناة للمظاهرات التي اندلعت احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وأطلقت #الشرطة_السودانية قنابل مسيلة للدموع، وضربت متظاهرين بالهراوات، وألقت القبض على عدد منهم في احتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة في وسط #الخرطوم، الثلاثاء، وفقا لوكالة "رويترز".

وتجمع مئات #المتظاهرين في شارع قرب القصر الرئاسي، ورددوا شعارات ضد ارتفاع الأسعار، وطالبوا بتغيير الحكومة قبل اندلاع الاشتباكات.

وتفجرت تظاهرات واشتباكات مع قوات الأمن في أنحاء البلاد مطلع هذا الشهر بعد أن فرضت الخرطوم إجراءات اقتصادية صعبة تتسق مع توصيات صندوق النقد الدولي.

وخفض السودان عملته إلى 18 جنيها للدولار من سعر صرف 6.7 جنيه للدولار في 2017. كما قلص دعم القمح مما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز سريعا إلى المثلين.

وبلغ الجنيه السوداني أدنى مستوياته على الإطلاق في السوق السوداء وسجل 34 جنيها للدولار أمس الاثنين في ظل نقص العملة الأجنبية.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في عام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية امتدت 20 عاما على البلاد في أكتوبر/تشرين الأول، ووجه صندوق النقد منذ ذلك الحين النصح للسودان بأن يشرع في إصلاحات شاملة بما في ذلك تحرير سعر الصرف، لكن السودان استبعد تحرير سعر صرف الجنيه.