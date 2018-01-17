قضية اللاجئين على جدول أعمال القمة الفرنسية البريطانية

يستعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، للتوجه غداً الخميس إلى #بريطانيا لعقد قمة ستكون قضية اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين على رأس جدول أعمالها.

وقبل انعقاد القمة توجه ماكرون إلى مدينة كالي شمال #فرنسا حيث تعهد بأنه لن يسمح بإعادة تشكيل مخيم اللاجئين، الذي فُكك قبل حوالي عام، فيما لا يزال حوالي ألف لاجئ مشردين في شوارع هذه المدينة، يحاولون كل يوم تقريباً التسلل إلى بريطانيا.

وقال الرئيس الفرنسي إن الشرطة أحبطت العام الماضي 115 ألف محاولة عبور غير شرعية نحو بريطانيا، بمعدل 315 محاولة يومياً، وأوقف نتيجة ذلك 24 ألف متسلل.

وقدمت فرنسا العام الماضي 143 ألف مأوى طارئ للاجئين المشردين، الذين يُعالَج 30 منهم يومياً في مستشفى كالي.