إسرائيل تعتذر عن قتل أردنيين اثنين بسفارتها بعمان

قال الأردن، الخميس، إن إسرائيل قدمت اعتذاراً رسمياً عن وفاة مواطنين أردنيين اثنين بأيدي حارس أمن إسرائيلي في يوليو/تموز في حادث أدى إلى توتر العلاقات الثنائية وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن محمد المومني، المتحدث باسم الحكومة، قوله إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت بمذكرة أبدت فيها "أسفها وندمها الشديدين"، وأوضح أن إسرائيل تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية في القضية.



وكان الأردن قال إنه لن يسمح لإسرائيل بفتح السفارة في عمان حتى تبدأ إجراءات قانونية ضد رجل الأمن الإسرائيلي.

وقال المومني إن "الحكومة الإسرائيلية تعهدت رسمياً من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية بعمّان مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة"، على حد تعبيره.

وأشارت المذكرة إلى ما تضمنه ملف قضية حادثة السفارة الإسرائيلية الذي قدمته الحكومة الأردنية، مؤكدة حرص الحكومة الإسرائيلية على استئناف التعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وحرصها الشديد على هذه العلاقة، وسعيها إلى إنهاء وتسوية هذه الملفات، بحسب المتحدث.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامبن نتنياهو، إن سفارة إسرائيل في الأردن ستستأنف عملياتها الكاملة على الفور.