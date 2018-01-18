إلغاء الرحلات في مطار شيبول بأمستردام بسبب رياح شديدة

المصدر: لاهاي - فرانس برس

ألغى مطار شيبول في أمستردام كل الرحلات الجوية صباح الخميس بسبب رياح عاتية تشل الحركة في #هولندا بما في ذلك حركة القطارات والسفن التي بقيت راسية في المرفأ، وتسبب مشاكل حتى على محاور الطرق الرئيسية.

وقالت إدارة مطار شيبول، الذي يعد واحد من أكثر مطارات أوروبا نشاطاً، في تغريدة على تويتر إن "كل حركة النقل الجوي علقت حتى إشعار آخر".

وأكد المطار بعد ذلك أن حركة النقل الجوي "ستستأنف تدريجياً قرابة الساعة 12 (11.00 بتوقيت غرينتش).

وجاء إلغاء الرحلات الجوية بعد أن أعلن معهد الأرصاد الجوية الهولندي أنه وضع جزءاً كبيراً من البلاد في حالة الإنذار الأقصى أو "الدرجة الحمراء".

وتتعرض هولندا لرياح غربية شديدة آتية من بحر الشمال وتهب بسرعة تصل إلى 140 كلم/الساعة، وفق المعهد.

كما أشار المعهد إلى أن "سرعة الرياح الكبيرة تشكل خطراً على الناس وعلى حركة المرور"، محذرة من مخاطر تساقط الأشجار والمواطنين من مخاطر ممارسة رياضة ركوب الأمواج.

بدورها، قررت شركة السكة الحديد الوطنية الهولندية "إيقاف كافة رحلات القطارات حتى إشعار آخر بسبب العاصفة".

وأوقفت السلطات حركة مراكب الصيد التي عادت أدراجها إلى الموانئ. كذلك أوقفت حركة العبارات لجزيرة تيسل شمال البلاد.

وسدت الأشجار المتساقطة العديد من الشوارع والطرق، فيما حذرت هيئة المرور الوطنية من حدوث مشاكل كبرى على الطرق السريعة بسبب انقلاب شاحنات نقل.

وأحصت الهيئة، صباح الخميس، انقلاب 25 شاحنة بفعل الرياح الشديدة، ما أدى لحدوث ازدحام مروري ضخم في ست طرق رئيسية في أنحاء البلاد.

وأصبح ميناء روتردام في جنوب البلاد، أكثر موانئ الشحن في أوروبا ازدحاماً، "غير ممكن الوصول إليه من الشمال بسبب مشاكل" على ثلاثة طرق رئيسية مؤيدة للمدينة الساحلية، وفق هيئة المرور الوطنية.