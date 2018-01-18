ماي وماكرون يوقعان معاهدة حول مراقبة الهجرة على حدودهما

وقع إيمانويل ماكرون وتيريزا ماي، الخميس، معاهدة جديدة حول مراقبة الهجرة بين فرنسا والمملكة المتحدة، وذلك خلال القمة الفرنسية البريطانية الخامسة والثلاثين في الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهورست قرب لندن.

وأورد بيان صدر إثر الاجتماع بين الرئيس الفرنسي، الذي يزور بريطانيا حاليا، ورئيسة الوزراء البريطانية، أن المعاهدة الجديدة تهدف إلى "تعزيز الإدارة المشتركة لحدودنا مع تحسين معاملة القاصرين الذين لا يرافقهم طالبو لجوء".

من جانبها، قالت ماي إنها تعتقد أن لندن ستظل مركزاً مالياً عالمياً رئيسياً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ماكرون: "أظن أن سيتي أوف لندن ستظل مركزاً مالياً عالمياً رئيسياً، تلك ميزة ليست فقط في مصلحة المملكة المتحدة، إنها في الواقع في مصلحة أوروبا وفي مصلحة النظام المالي العالمي".

ومن جهته، أشاد ماكرون بقوة العلاقات الفرنسية البريطانية على الرغم من انسحاب الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أنه لن يسمح للقطاع المالي البريطاني بأن تكون له امتيازات في دخول السوق الأوروبية الموحدة.