52 قتيلاً في حريق على متن حافلة في كازاخستان

قُتل 52 شخصاً ونجا خمسة آخرون عندما اشتعلت نيران في الحافلة التي كانت تنقلهم، الخميس، في شمال غربي #كازاخستان، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأعلنت وزارة الحالات الطارئة في بيان: "عند الساعة 10:30 (4:30 بتوقيت غرينتش) من يوم 18 كانون الثاني/يناير اشتعلت النيران على متن حافلة.. كان على متنها 55 راكباً وسائقان، ما أدى إلى مقتل 52 شخصاً، بينما تم إسعاف خمسة آخرين"، من دون أن تحدد ملابسات اشتعال الحريق على متن الحافلة.

At least 52 dead in bus fire in western Kazakhstan (VIDEO via @https://www.instagram.com/askar_aktileu/) https://t.co/E53eDiW1x1 pic.twitter.com/EubXTKQEAC — RT (@RT_com) January 18, 2018

وأضافت الوزارة أن خمسة أشخاص فقط تمكنوا من الفرار والنجاة من الحريق.

وأوضحت الوزارة أنهم يعالجون من إصابات. وقالت الوزارة إن بعض الضحايا من مواطني أوزبكستان المجاورة.

وكانت الحافلة تسافر على طريق في منطقة أكتوب النائية بشمال غربي البلاد التي تربط مدينة سامارا الروسية بمدينة شيمكنت في جنوب كازاخستان قرب الحدود مع أوزبكستان.

ولم يتضح الاتجاه الذي كانت تسافر إليه الحافلة، لكن الطريق يستخدم على نطاق واسع لنقل عمال مهاجرين أوزبكيين من روسيا، وإليها حيث يعملون عادة في مواقع بناء.

وقال مسؤول في وزارة الحالات الطارئة يدعى رسلان إيمانوكولوف لوكالة "فرانس برس" إن الحافلة كانت تحمل لوحة تسجيل كازاخستانية، لكنها تنقل أوزبكيين دون أن يوضح ما إذا كان كل الركاب من هذا البلد المجاور في آسيا الوسطى. وتابع المسؤول أن النار هبت في الحافل بشكل سريع.

وأظهرت صور تم تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي الحافلة التي كانت تسير على طريق وسط السهوب، التي تغطيها الثلوج وقد تفحمت بالكامل نتيجة الحريق.

كما أظهرت تسجيلات فيديو نشرتها وسائل إعلام روسية وكازاخستانية تم تصويرها من على متن شاحنة كانت تسير وراء الحافلة هذه الأخيرة متوقفة في عرض الطريق وألسنة لهيب عالية تتصاعد منها بينما يحاول أشخاص مساعدة الركاب.