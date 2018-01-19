بالفيديو.. هكذا احتفل حمزة بن لادن بيوم زفافه في إيران

تفاصيل جديدة تتكشف عن حفل زفاف #حمزة_بن_لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة وعمره حينها 17 عاما، من ابنة الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ونائب أيمن الظواهري، عبد الله أحمد عبد الله، المكنى بـ"أبو محمد المصري"، وذلك في مقر إقامتهم في إيران.

ووفقا للمقطع المصور، الذي اطلعت "العربية نت" على تفاصيله، والذي جاء ضمن الوثائق الأخيرة التي أفرجت عنها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه).

فقد تم عقد زفاف "حمزة " أو كما يكنى بـ "أبو أسامة" في مطلع العام 1426/2005 أي بعد مضي 4 أعوام على أحداث 11 سبتمبر، وفرار قيادات تنظيم القاعدة إلى إيران.

وظهر في التسجيل المصور مجموعة من قيادات تنظيم القاعدة والمصنفين على قائمة الإرهاب الدولية من بينهم محمد شوقي #الإسلامبولي، شقيق قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وإلى جانبه سليمان أبو الغيث الكويتي صهر أسامة ابن لادن، والمتحدث السابق لتنظيم القاعدة، إلى جانب سيف العدل، الذي من المرجح أنه من قام بتولي مهمة تصوير الزفاف.

ويظهر الغيث زوج "فاطمة بنت لادن"، الذي أبدى عدم رغبته بإبرازه في تصوير فيديو الزفاف، وهو يسرد إحدى القصص التي جمعته بأسامة ابن لادن وأيمن الظواهري خلال تواجدهم في قندهار.

وكان إلى جانب حمزة عدداً من أشقائه من بينهم سعد بن لادن، الذي قتل في غارة جوية بطائرة دون طيار في #وزيرستان بعد خروجه من #إيران ، والذي تم تقديمه على باقي أشقائه للحديث في هذه المناسبة قائلا: "حمزة الشقيق التاسع الذي أزوجه"، ويظهر من بعده شقيقه حسن بن لادن، الذي تولى تقديم مسابقات، وإلى جانبه شقيقه محمد.

وبحسب ما ظهر في المقطع فيبدو أن مراسم زفاف حمزة بن لادن قد تم في موقعين مختلفين الأول كان في أحد الجوامع، لتستكمل مراسم الزفاف في مقر إقامتهم في المجمع الذي خصصه الحرس الثوري الإيراني كسكن لقيادات #القاعدة.

ورغم ما احتواه مقطع زفاف حمزة ابن لادن الذي جاء على جزأين من تفاصيل مثيرة، إلا أن ختام المقطع كان مفاجئا، فلربما لو عرف حمزة بن لادن وأساتذته أنه سيقدم كخليفة لوالده على التنظيم لما صوروا هذا المشهد الذي يظهر فيه الخليفة المفترض لأخطر تنظيم دولي في #العالم وهو يتلقى رذاذ بخاخات القطن المصطنع وهو يحني رأسه خجلاً في منظر أنسب ما يكون في حفلة فرح بأحد الأحياء الشعبية العربية.