بنغلاديش.. وصول المزيد من الروهينغيا رغم اتفاق اللاجئين

قال مسؤول بنغلاديشي إن اللاجئين #الروهينغيا يواصلون الفرار من #ميانمار إلى #بنغلاديش على الرغم من إعلان الدولتين البدء في إعادة لاجئي #الأقليات العرقية إلى بلدهم الأسبوع القادم.

ووصل أكثر من 650 ألف مسلم روهينغي إلى بنغلاديش بعد شن جيش ميانمار حملة قمعية ضدهم في أغسطس.

وقال مسؤول كبير بالحكومة المحلية، محمد ميكاروزامان، إن أكثر من 100 روهينغي دخلوا ميانمار خلال اليومين الماضيين.

وكانت ميانمار وبنغلاديش قد وقعتا اتفاقا في نوفمبر/تشرين ثاني لإعادة اللاجئين الروهينغيا، وقال مسؤولون في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن بعضهم سيعود إلى ميانمار اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم.