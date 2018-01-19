شرطة لندن تطوق مؤقتاً محطة قطارات بعد الاشتباه بعبوة

فتحت #الشرطة_البريطانية اليوم الجمعة الطرق المؤدية إلى محطة قطارات كينجز كروس في #لندن اليوم الجمعة، بعد أن كانت قد أقفلتها للاشتباه بعبوة.

وكانت الشرطة قد طوّقت المحطة بعد أن اشتبه أحدهم بلفافة عثر عليها قرب المحطة، إلا أنه بعد التفحّص بيّن أنها لا تحوي شيئا مريبا.

يذكر أن الإنذارات للاشتباه بعبوة ناسفة تتكرر بين الحين والآخر في لندن، خاصةً في مترو الأنفاق.

وقد شهدت العاصمة البريطانية بالفعل اعتداء في إحدى محطات القطار في غرب لندن في 15 سبتمبر/أيلول الماضي أدى لإصابة 29 شخصاً، وتبناه تنظيم داعش.