غارة جوية أميركية على الصومال تقتل 4 من حركة الشباب

أعلن الجيش الأميركي أنه شن غارة جوية على الصومال، مما أسفر عن مقتل 4 من أعضاء #حركة_الشباب_المتطرفة.

وقال بيان من القيادة الأميركية في إفريقيا اليوم الجمعة إن الغارة شنت الخميس على بعد 50 كيلومترا شمال غرب مدينة #كيسمايو الساحلية. وأوضح البيان أنه لم يقتل أي مدنيين.

وشن الجيش الأميركي أكثر من 30 غارة بطائرات غير مأهولة العام الماضي في الدولة التي تشهد فوضى منذ زمن طويل في القرن الإفريقي بعد أن وافق الرئيس دونالد ترمب على تمديد الجهود العسكرية ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.

واتهمت الحركة بالضلوع في تفجير بشاحنة في أكتوبر/تشرين الأول في العاصمة الصومالية #مقديشو، والذي أسفر عن مقتل 512 شخصا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قتلت غارة جوية أميركية اثنين من متطرفي الشباب، ودمرت مركبة كانت تحمل متفجرات.