لافروف: اتفاق إيران النووي سينهار إذا انسحبت منه أميركا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة إن الاتفاق النووي الإيراني لا يمكن أن يستمر إذا انسحبت منه الولايات المتحدة الأميركية.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال قبل أسبوع إنه ما لم يتم إصلاح "العيوب الكارثية" في اتفاق 2015 لكبح البرنامج النووي الإيراني خلال 120 يوماً فإن واشنطن ستنسحب منه.

وقال لافروف للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "لا يمكن تنفيذ هذا الاتفاق إذا انسحب أحد المشاركين منه بشكل أحادي.. سينهار ولن يكون هناك اتفاق حينها".

وفي سياق آخر، قال لافروف إن بلاده اقترحت عقد قمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو في موسكو بدون شروط مسبقة.

وأضاف لافروف أن قرار الولايات المتحدة حجب تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سيقوض بشدة جهود تلبية احتياجات اللاجئين.

وقال لافروف عبر مترجم: "هذا القرار... يقوض بطريقة خطرة جهود تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة... سنتشاور مع كل الأطراف المعنية ونرى ما يمكننا فعله".

وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها قررت دفع 60 مليون دولار لـ"أونروا" لكنها ستحجب 65 مليون دولار أخرى كان من المتوقع أن تقدمها. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لن تقدم 45 مليون دولار إضافية من المساعدات الغذائية التي تعهدت بتقديمها للفلسطينيين.

وفي الشأن السوري، قال لافروف إن الولايات المتحدة، رغم نفيها تشكيل قوات محلية في شمال سوريا، تحاول تشكيل "كيانات بديلة للسلطة" بما يتناقض مع الالتزام بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأضاف لافروف: "الولايات المتحدة تحاول تشكيل... كيانات بديلة للسلطة في مناطق واسعة من الأراضي السورية.. هذه حقيقة وهذا يتناقض مع التزاماتهم ... (بالحفاظ) على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وأشار في السياق ذاته إلى أن الأمم المتحدة أعلنت عن جولة جنيف الجديدة بعد أن حددت موسكو موعد لقاء سوتشي.