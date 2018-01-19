ماكرون: واثق من انتصار عسكري على داعش خلال أسابيع

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، الجمعة، أن تنظيم #داعش في #العراق و #سوريا "هزم بشكل كامل تقريباً"، وأن النصر العسكري سيحصل "في الأسابيع المقبلة"، والأولوية باتت لإعادة البناء.

وقال ماكرون، خلال تمنياته بحلول العام الجديد للجيوش الفرنسية في طولون (جنوب شرق): "اليوم وبفضل جهود كل الأمم الضالعة، فإن التنظيم العسكري لداعش في المشرق هزم بشكل كامل تقريباً. أنا واثق أننا سنحقق في الأسابيع المقبلة هذا النصر العسكري على الأرض".

وأضاف: "أريد من الآن فصاعداً أن نشارك مشاركة فعالة في تثبيت الاستقرار وإعادة البناء ومساعدة الناس مع شركائنا".

وفيما يشارك حوالي 1200 عسكري فرنسي في جهود التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش"، شدد ماكرون على القول: "لن تكون تلك نهاية هذه المعركة، لكننا سنكيف إمكاناتنا الوطنية مع الوضع العملاني خلال هذه السنة".

وكان وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، قد أعلن، الأربعاء، أن الجيش الأميركي سيبقى في سوريا حتى إلحاق هزيمة كاملة بتنظيم "داعش"، والتصدي أيضاً للنفوذ الإيراني، وفي نهاية المطاف المساعدة في إطاحة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.