قبل رحلة تزلج.. قتلى في اصطدام حافلة تركية بشجرة

قتل 11 شخصاً وجرح 46 آخرون، في حادث اصطدام حافلة تركية كانت تقل عائلات في طريقها إلى رحلة تزلج بشجرة على طريق سريع، بحسب مسؤولين محليين.

ونقلت وكالة دوغان للأنباء عن اوزدمير تشاكاشاك محافظ اسكي شهر أن الحافلة كانت تقوم برحلة ليلية من أنقرة إلى مدينة بورصا (غرب) عندما وقع الحادث في المحافظة وسط أحوال جوية جيدة.

وأوضح المحافظ أن الطريق لم تكن رطبة وغير مغطاة بالجليد، ووعد بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادث والكشف عنها.

وذكرت دوغان أن غالبية ركاب الحافلة كانوا من العائلات مع أطفالهم المتجهين إلى بورصا لتمضية عطلة منتصف الفصل في منتجع اولوداغ الشهير للتزلج.

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان بين القتلى أطفال.

وتم توقيف السائقين اللذين أصيبا بجروح طفيفة، وباشرت السلطات التحقيقات.

ولتركيا سجل سيئ في سلامة الطرق. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أكثر من مليون حادث ومقتل 7,300 شخص في 2016.