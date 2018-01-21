فرنسا.. إحباط هجوم إرهابي وتوقيف مشتبه به بايع "داعش"

أوقف السبت في باريس شاب في الثالثة والثلاثين من العمر، ووجهت إليه تهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ومبايعة تنظيم "داعش" في شريط مصور، وفق ما أفادت مصادر قضائية وأخرى قريبة من التحقيق.

والشاب غير المعروف لدى الأجهزة الأمنية كان اعتقل الثلاثاء في منطقة نيم (جنوب) من جانب الإدارة العامة للأمن الداخلي.

وعثر على مواد يمكن استخدامها في صنع متفجرات لكن أي هدف معروف لم يتم تحديده، بحسب المصادر المذكورة.

وقال مصدر قريب من التحقيق: "إنه أول اعتداء تحبطه الإدارة العامة للأمن الداخلي منذ بداية العام".

ووجهت إلى الشاب، السبت، في باريس تهمة "الانتماء إلى عصابة إرهابية إجرامية"، ووضع قيد التوقيف الاحتياطي بحسب مصدر قضائي.

وأضاف المصدر: "وفق العناصر الأولى للتحقيق، كان يخطط لتنفيذ عمل عنيف".

وخلال عمليات التفتيش، "تم ضبط مواد يمكن استخدامها في صنع متفجرات وعبوة قد تكون ناسفة إضافة إلى نظام تفجير".

وعثر أيضاً على أشرطة فيديو عدة تم تصويرها الصيف الفائت ومع نهاية العام، يعلن المشتبه به في أحدها مبايعته زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي مع ظهور راية التنظيم السوداء في الشريط.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بداية يناير/كانون الثاني أنه تم في 2017 إحباط 20 اعتداء في فرنسا.