كابول.. سقوط قتلى بهجوم مسلح على فندق "انتركونتيننتال"

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن عدداً يصل إلى 4 مسلحين هاجم فندق "انتركونتيننتال" في العاصمة الأفغانية كابول، السبت، واحتجزوا رهائن وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن في الوقت الذي اشتعل فيه حريق في المبنى وفر نزلاء وموظفون منه.

وقال أحمد حارس ناياب، مدير الفندق الذي نجح في الفرار سالماً، إن المسلحين دخلوا الجزء الرئيسي من الفندق من خلال مطبخ، وإن الناس حاولوا الخروج وسط زخات من الرصاص.

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن عدة أشخاص قُتلوا كما أصيب ما لا يقل عن 6 آخرين في الهجوم الذي جاء بعد أيام من تحذير أعلنته السفارة الأميركية من احتمال تعرض فنادق في كابول لهجمات، ولكن المسؤولين لم يذكروا تفاصيل بشأن عدد الضحايا.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم وهو الأحدث في سلسلة هجمات في كابول.

وقال مسؤولون إنه كان هناك ما يصل إلى 4 مهاجمين، وإن 2 منهم على الأقل قُتلا مع تطهير القوات الخاصة الأفغانية الطابق الأول وصعودها للطوابق العليا بالمبنى متصدية للمهاجمين الذين كانت لديهم كمية كبيرة على ما يبدو من القنابل اليدوية.

وقال شاهد، طلب عدم ذكر اسمه، إن المهاجمين احتجزوا بعض موظفي ونزلاء الفندق رهائن. وقال إن بعض الأجانب كانوا من بين النزلاء ولكن لم تُعرف جنسياتهم.

وتعرض الفندق، الواقع على قمة تل والذي يحظى بحراسة مكثفة مثل معظم المباني العامة في العاصمة، لهجوم من مقاتلي حركة طالبان عام 2011.

وهو أحد أكبر فندقين في كابول، وتعقد فيه أنشطة منها مؤتمرات يحضرها مسؤولون حكوميون.

وأصدرت السفارة الأميركية في كابول، يوم الخميس، تحذيراً إلى مواطنيها قائلة: "نحن على علم بتقارير بأن جماعات متشددة ربما تخطط لهجوم على فنادق في كابول".