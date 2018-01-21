بنس يقر: اختلفت مع الملك عبدالله بشأن القدس

أقرَّ مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، وجود اختلاف بينه وبين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول موضوع القدس.

وأعلن بنس أنه قد اتفق مع الملك عبدالله على أنهما مختلفان بشأن قرار ترمب حول #القدس.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الثاني قد أعرب عن مخاوفه، الأحد، بشأن قرار واشنطن الاعتراف بالقدس #عاصمة_لإسرائيل، وقال إن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين على حدود 1967.



وكرر الملك عبد الله في تصريحات أدلى بها خلال محادثاته مع مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، في عمان ضرورة أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وكان نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، زار #مصر السبت، قبل توجهه للعاصمة الأردنية.

وفي شأن القدس، قال بنس: "أبلغت السيسي التزامنا بالحفاظ على الوضع القائم للأماكن الدينية في القدس"، مضيفاً: "ملتزمون باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستنئاف عملية السلام في الشرق الأوسط".