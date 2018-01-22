عهد التميمي ليست وحدها.. 300 طفل فلسطيني بسجون إسرائيل

تقبع الطفلة الفلسطينية #عهد_التميمي سجينة في أقبية سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ شهرين، ومنذ ذلك الحين أضحت عنوان الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين خاصة الأطفال، كما باتت عهد مفتاح الفلسطينيين لدى محكمة الجنايات الدولية.

فقد أكد الدكتور عماد عوض الله، رئيس دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الفلسطينيين قدموا بلاغاً إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، حول استهداف بالاعتقال أو القتل للأطفال الفلسطينيين بمن فيهم الطفلة عهد التميمي كجزء من المنظمة الاستعمارية الكاملة في أرض دولة #فلسطين ، معتبراً أن استهداف الاحتلال لأطفال فلسطين هو استهداف لمستقبل الشعب الفلسطيني على أرضه.

أكثر من 300 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال

وأفادت تقارير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن #إسرائيل تعتقل في سجونها أكثر من 300 طفل فلسطيني دون الـ 18 بينهم 17 طفلة في عمر عهد التميمي أو أقل، في ظروف قاسية دون مراعاة أدنى حقوق الأطفال القانونية والنفسية .

إلى ذلك، أكد عايد قطيش، رئيس قسم المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، للعربية.نت أن الحركة وخلال العام الماضي حصلت على إفادات 137 من أطفال فلسطينيين تعرضوا للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخلال تحليل هذه الإفادات أشارت النتائج إلى أن 75% منهم تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف الجسدي وأن 19% منهم تم حجزهم في زنازين انفرادية لأغراض التحقيق.

يذكر أن تقارير صادرة عن مؤسسات حقوقية فلسطينية تشير إلى أن أكثر من 40 طفلاً مصاباً معتقلون داخل السجون الإسرائيلية، أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدهم في مناطق تشهد نشاطات عسكرية إسرائيلية أو ساحات مواجهة.وبحسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين فإن الأطفال الفلسطينيين خلال العامين الأخيرين كانوا الهدف الإسرائيلي الأول بالاعتقالات الواسعة أو القتل أو بإصدار الأحكام الرادعة من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية.